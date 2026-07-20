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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 3 pièces à louer, proche de toutes commodités et de la mer, frishman, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,886
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ID: 38445
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Référence : 6985 Quartier : Frishman, proche de toutes commodités et de la mer Joli 3 pièces Surface de 75 m² Terrasse 3e étage Salon-cuisine Climatisation Entrée : 01/09/2026

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Tel-Aviv, Israël
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