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Quartier résidentiel Yr yamim - immeuble standing proche de la mer et du centre commercial

Netanya, Israël
depuis
$1,36M
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ID: 38476
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Shoshana Damari

À propos du complexe

YR YAMIM - immeuble standing proche de la mer et du centre commercial. 4 pièces - 138m2 + 12 m2 balcon. Vue dégagée. Appartement entièrement décoré et rénové. Suite parentale avec dressing et salle de bains.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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