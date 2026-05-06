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Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,21M
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ID: 35936
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 112

À propos du complexe

APPARTEMENT JARDIN UNIQUE AVEC PISCINE PRIVÉE ET PARKING • 3 pièces • 2 chambres • 1 dressing • 1 salle de bain, 1 toilette • Entièrement meublé • 90 m² + 100 m² • Jardin privé avec piscine • Parking privé Place Habima / Boulevard Rothschild Prix : 9 500 000 ILS Contactez-nous pour plus d'informations et pour organiser une visite. Nous parlons français, anglais et hébreu.

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Tel-Aviv, Israël
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