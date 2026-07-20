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Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,53M
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11
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ID: 38538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Reines, 5

À propos du complexe

Situé dans un magnifique immeuble Bauhaus entièrement rénové en 2016, ce penthouse unique offre un niveau de prestations particulièrement rare. Caractéristiques : - Penthouse de 160 m² habitables superbement décoré. - Deux grandes terrasses de plain-pied avec le salon. - Toit-terrasse privatif de 160 m² avec piscine, avec accès direct depuis l'appartement et accès pour les invités par les parties communes. - 2 places de parking. - Immeuble Bauhaus rénové avec soin. Une propriété alliant le charme de l'architecture emblématique de Tel Aviv au confort et au luxe contemporains. Les immeubles Bauhaus restaurés font partie du patrimoine architectural qui fait la renommée de la « Ville Blanche » de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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