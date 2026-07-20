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Quartier résidentiel Duplex-penthouse - dizengoff center - 4 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
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ID: 38599
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    1240

À propos du complexe

Duplex-Penthouse à vendre à Tel-Aviv, proche du Dizengoff Center et à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf 4ème et 5ème étage avec ascenseur qui arrive aux 2 étages 4 pièces 106m² + 68m² de terrasse 2 salles de bains 3 WC Pas de parking mais solution parking : Dizengoff Center Prix : 10 500 000 ₪ Pour plus d'informations : HM-INVEST.Co.Il Israel : 052-577-50-44 France : 01-77-38-01-19

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Tel-Aviv, Israël
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