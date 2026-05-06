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Quartier résidentiel Appartement nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
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ID: 35917
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 30

À propos du complexe

Tel Aviv-Yafo Détails : Pièces : 2 Étage : 3/4 Superficie : 50 m² Description : Situé dans le meilleur emplacement de Tel Aviv, sur la célèbre rue piétonne et paisible Nahalat Binyamin. Dans un immeuble classé, occupé depuis seulement 3 ans. Rénové par un architecte. Équipements et aménagements : Cuisine Avivi Climatisation centrale mini Volets roulants électriques Interphone Cuisinière à gaz et réfrigérateur Grand espace de rangement commun pour tout l'étage

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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