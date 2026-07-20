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Quartier résidentiel À louer : bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa

Jérusalem, Israël
depuis
$3,013
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10
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ID: 38590
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaTnufa, 15

À propos du complexe

À louer à un prix exceptionnel, dans le nouveau quartier d'affaires dynamique de Jérusalem, au sein du prestigieux complexe HaTenufa (TALPIOT, rue Pierre Koenig), combinant un centre commercial et des bureaux neufs, avec un hall d'entrée luxueux et un gardien. Bureau de 167,55 m² brut, livré en état brut, permettant une adaptation complète et un aménagement personnalisé selon les besoins de l'activité. Espace de forme carrée, murs vitrés laissant entrer une belle lumière naturelle, et grand mamad intégré dans le bien. Possibilité de louer des places de parking attenantes auprès du propriétaire. D'autres bureaux sont également disponibles à la location, de 100 à 511 m² brut. Emplacement offrant une accessibilité complète aux transports en commun. À ne pas manquer !

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Jérusalem, Israël
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