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Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,27M
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6
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ID: 36355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 41

À propos du complexe

Sublime 3 pièces avec 2 grandes chambres à coucher / grand living ouvert sur balcon donnant sur rue / 2 SDB et 3 toilettes. Entièrement refait à neuf / vendu meublé et équipé. Seulement 5 mins à pied du bord de mer. Excellent produit.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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