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Quartier résidentiel Appartement avec jardin 7 pièces, quartier kiryat ganim à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,64M
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9
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ID: 38564
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Appartement 7 pièces À vendre appartement avec jardin unique et rénové dans le quartier Kiryat Ganim à Rishon LeZion! * Appartement spacieux 7 pièces - 5 chambres et deux grands salons * Surface de l'appartement: env. 170 m² * Jardin immense de env. 120 m² * Entrée séparée supplémentaire du 1er étage * Immeuble intime - seulement 8 appartements * Rénovations de très haut niveau! * Cuisine sur mesure design champêtre luxueux * Suite parentale immense et luxueuse au rez-de-chaussée avec sortie directe au jardin privé, douche, WC et revêtements en marbre de qualité, combinaison parfaite de confort, accessibilité et luxe * Balcon supplémentaire à l'étage supérieur - env. 10 m², sortie du salon * Parking privé * Abri dans l'immeuble * Climatisation mini-centrale + climatisation murale dans plusieurs pièces * Revêtements pierre et marbre luxueux sur les murs * À l'étage supérieur: 4 pièces, chambre supplémentaire avec WC privés, douche, WC et balcon de service * Orientations: nord, ouest, sud Appartement avec jardin soigné et rare - spacieux, chaleureux et décoré de haut niveau!

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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