Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, spacieux

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Référence: TL 2488
Projet neuf
Quartier: Levontine, à 200 mètres du tramway et à 300 mètres du boulevard Rothschild
Immeuble boutique de 10 appartements sur 5 étages
Livraison: début 2027
Dans ce projet, nous avons à la vente des appartements de 3, 4 pièces dont des penthouses
3 pièces: surface de 96 m2 avec balcon de 6 m2, 4e étage, à partir de 5.351.000 nis
4 pièces: surface de 105 m2 avec terrasse de 12 m2, 4e étage, à partir de 5.939.000 nis
Penthouse 2/3 pièces: surface de 64 m2 avec terrasse de 32 m2, 5e étage, à partir de 4.470.000 nis
Penthouse 2/3 pièces: surface de 65 m2 avec terrasse de 40 m2, à partir de 4.905.000 nis
Penthouse 4 pièces: surface de 129 m2 avec terrasse de 72 m2, 5e étage, à partir de 9.200.000 nis
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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