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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2488 Projet neuf Quartier: Levontine, à 200 mètres du tramway et à 300 mètres du boulevard Rothschild Immeuble boutique de 10 appartements sur 5 étages Livraison: début 2027 Dans ce projet, nous avons à la vente des appartements de 3, 4 pièces dont des penthouses 3 pièces: surface de 96 m2 avec balcon de 6 m2, 4e étage, à partir de 5.351.000 nis 4 pièces: surface de 105 m2 avec terrasse de 12 m2, 4e étage, à partir de 5.939.000 nis Penthouse 2/3 pièces: surface de 64 m2 avec terrasse de 32 m2, 5e étage, à partir de 4.470.000 nis Penthouse 2/3 pièces: surface de 65 m2 avec terrasse de 40 m2, à partir de 4.905.000 nis Penthouse 4 pièces: surface de 129 m2 avec terrasse de 72 m2, 5e étage, à partir de 9.200.000 nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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