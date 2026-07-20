  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Dizengoff center – 2 pièces

Quartier résidentiel Dizengoff center – 2 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
;
5
Laisser une demande
ID: 38517
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 44

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, à proximité du Dizengoff Center, au cœur de la ville. 4ème étage avec ascenseur. 2 pièces. 62 m² avec balcon fermé en façade. Parking commun. Miklat dans l'immeuble. 2 expositions : Est, Ouest. Prix : 3 150 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 5 pièces de luxe rare à vendre, première ligne de mer, marina ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Location appartement meublé jtower jérusalem – 4 pièces haut de gamme au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,936
Quartier résidentiel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel À vendre - 2 piÈces proche mer dans immeuble rÉcent trÈs bien entretenu
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$623,200
Vous regardez
Quartier résidentiel Dizengoff center – 2 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bien agencé, calme, lumineux, dans rue calme, dans un bel immeuble, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bien agencé, calme, lumineux, dans rue calme, dans un bel immeuble, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bien agencé, calme, lumineux, dans rue calme, dans un bel immeuble, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bien agencé, calme, lumineux, dans rue calme, dans un bel immeuble, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bien agencé, calme, lumineux, dans rue calme, dans un bel immeuble, projet de qualité, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,53M
Projet de grande qualité livrable octobre 2027. 4 pièces lumineux et spacieux 108 m² habitable + 14 m² de terrasse. Appartement situé proche du Kikar Rabin dans petite rue résidentielle. Idéal grande famille
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Afficher tout Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israël
depuis
$1,21M
Dans le quartier Ganim Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du désert et de la mer Rouge, immeuble boutique proposant un cottage en rez-de-jardin à vendre face à la vallée. Cet immeuble se compose de 2 niveaux : un rez-de-jardin avec entrée privée de 140 m² habitabl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$849,520
À Har Homa, dans une rue calme et recherchée, cet appartement de 3 pièces offre une qualité de vie rare grâce à ses trois expositions lumineuses (tout sauf nord) et sa terrasse souccah de 9 m² avec vue dégagée. Situé au 4e étage d'un immeuble récent avec ascenseur de Shabbat, le bien a bénéf…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller