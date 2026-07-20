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Quartier résidentiel Superbe 4 pièces dans un projet près de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38291
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Clay, 6

À propos du complexe

Appartement à vendre en exclusivité au 3, rue Clay Permis de construire en cours ! 49 000 €/m² Actuellement de 93 m², cet appartement sera agrandi à 122 m² et comprendra une terrasse ensoleillée de 13 m² ☀️ Projet « White City » Actuellement au 2e étage, il sera prolongé jusqu'au 3e étage Façade Parking et rangements inclus

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Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
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