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Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
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ID: 35922
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 36 Rothshild St Allenby St

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ MEIER TOWER - À VENDRE APPARTEMENT DE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 ₪ Découvrez cet incroyable appartement de 75 m² situé dans la prestigieuse Meier Tower sur le boulevard Rothschild, l'adresse la plus recherchée de Tel Aviv. Cette propriété exceptionnelle offre des caractéristiques haut de gamme et des matériaux de luxe pour un confort inégalé. Caractéristiques de l'appartement : • 75 m² • 2,5 pièces, dont un grand salon • Belle lumière naturelle • Parking inclus • Espace de stockage • Finitions et matériaux de luxe La tour propose un complexe impressionnant avec : • Piscine • Centre de remise en forme • Salle de billard • Salle de sport • Spa Entretien de l'immeuble : 2500 nis par mois Arnona : 900 nis tous les 2 mois Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans l'une des tours les plus exclusives de Tel Aviv, offrant le confort et l'élégance que vous méritez. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une visite ! Premium Real Estate

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Tel-Aviv, Israël
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