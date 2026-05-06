  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet à ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Quartier résidentiel Nouveau projet à ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$884,000
06/05/2026
$884,000
05/05/2026
$878,800
;
2
Laisser une demande
ID: 35589
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livraison fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements du 3 au 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m², terrasse de 15m² à 23m², parking et cave - Prix : de 2.200.000 sh à 2.300.000 sh. 4 pièces 103m², terrasse de 20 à 27m², parking et cave - Prix : de 2.600.000 sh à 2.700.000 sh. 5 pièces 123m², 2ème étage, terrasse de 22m², parking et cave - Prix : 3.000.000 sh. 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m², jardin de 175m² - Prix : à partir de 5.000.000 sh. Face au parc : 5 pièces 140m² avec 2 terrasses de 35m² et 40m² - Prix : 3.500.000 sh. Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m², 8ème avec 65m² de terrasse, 6 pièces 154m², 9ème avec 25m² de terrasse, 6 pièces 156m², 6ème avec 45m² de terrasse (2 master et 4 toilettes) - Prix : à partir de 5.000.000 sh.

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$3,68M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$561,000
Quartier résidentiel NouveautÉ sur le marchÉ ! – 2 pièces avec balcon souccah à mekor haïm
Jérusalem, Israël
depuis
$6,400
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Ascalon, Israël
depuis
$965,600
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,61M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet à ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$884,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Face au lac
Quartier résidentiel Face au lac
Quartier résidentiel Face au lac
Quartier résidentiel Face au lac
Quartier résidentiel Face au lac
Afficher tout Quartier résidentiel Face au lac
Quartier résidentiel Face au lac
Ascalon, Israël
depuis
$663,000
Appartement en première ligne face au lac avec balcon souccah Superbe appartement 4 pièces, spacieux et lumineux, offrant une vue dégagée. Immeuble de charme de 4 étages Climatisation centrale et individuelle dans chaque pièce Débarras attenant, parking privé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,50M
Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Hadera, Israël
depuis
$2,70M
Programme neuf à Hadera : un emplacement stratégique entre Tel Aviv et Haïfa. Vous recherchez un projet neuf a hadera Une nouvelle adresse d’exception au cœur de la ville Mardochée Khayat vous propose de découvrir ce magnifique projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Trois …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller