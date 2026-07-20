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Quartier résidentiel Kerem hateimanim – À deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
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6
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ID: 38398
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier du Kerem Hateimanim, à quelques pas de la mer. 2ème étage avec ascenseur. 3 pièces (4 pièces à l'origine). 2 salles de bain. 90 m² + 12 m² de terrasse (mirpeset). Mamad. 1 parking souterrain. Prix : 6 300 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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