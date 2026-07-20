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Quartier résidentiel Gindi tlv - 4 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,73M
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ID: 38341
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 100

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le complexe Gindi TLV. Tour avec gardien 24h/24 et 7j/7. Étage élevé avec ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain. 90m² + 12m² de terrasse. 1 parking, 1 cave de 6m². Mamad. 2 expositions : Sud, Est. Prix : 5 280 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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