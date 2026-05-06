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Quartier résidentiel Superbe cottage !

Tel Mond, Israël
depuis
$4,69M
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ID: 35547
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Tel Mond
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

Au coeur de la banlieue chic de Natanya et de Raanana, central et pastoral, Cottage 5.5 pièces, entièrement rénové! Grand Jardin, calme à l'arrière. Terrain environ 230 m2, construit 150 m2 Miklat privatif.

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Tel Mond, Israël
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