Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer

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À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d'une terrasse de 14 m², d'un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d'un beau balcon baigné de lumière.
Idéalement situé, à quelques minutes à pied de la mer et de la promenade, à proximité immédiate des commerces, supermarchés, restaurants et cafés branchés, des écoles et crèches, ainsi que des transports en commun. Un quartier vivant, pratique et agréable, parfait pour toute la famille ou comme investissement de qualité.
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Bat Yam, Israël
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