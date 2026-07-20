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Quartier résidentiel Superbe rez-de-jardin - neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,28M
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ID: 38394
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

Superbe rez-de-jardin à vendre à Tel-Aviv, dans le luxueux quartier de Neve Tzedek. Immeuble neuf. 4,5 pièces. 2 salles de bain. 114m² + 58m² de jardin. 1 parking. Mamad. Prix : 10,000,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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