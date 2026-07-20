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Quartier résidentiel Park hayam – 4 pièces

Netanya, Israël
depuis
$947,920
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ID: 38404
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Yanush Ben Gal, 3

À propos du complexe

Appartement à vendre à Netanya, dans le quartier Park Hayam, proche du centre et à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf de qualité, livraison 2026. Immeuble comprenant 3 ascenseurs, vide-ordures et salle des fêtes. 3ème étage sur 17. 4 pièces. 2 salles de bain. 106 m² + 15 m² de terrasse (mirpeset). Vue dégagée. 1 place de parking avec préparation pour voiture électrique. 1 cave. Grandes ouvertures dans tout l'appartement, baigné de lumière naturelle. 2 expositions : Sud, Ouest. Mamad. Entrée immédiate. Prix : 2 900 000 ₪

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Netanya, Israël
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