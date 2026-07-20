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Quartier résidentiel Rez-de-jardin exceptionnel au lev hair - rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,21M
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ID: 38379
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Rez-de-jardin exceptionnel à vendre à Tel-Aviv, au Lev Hair, proche du Boulevard Rothschild. Immeuble récent. Rez-de-jardin surélevé par rapport à la rue, avec une intimité totale. Appartement entièrement rénové en 2014. 3,5 pièces, 2 salles de bain. 95m2 + 135m2 de jardin. Superbe jardin avec 2 pergolas et plein d'arbres et de verdure. 5 places de parking souterrain. 1 cave. MAMAD. 3 expositions : Nord, Sud, Est. Calme et lumineux. Prix : 9,800,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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