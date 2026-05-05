  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,20M
;
8
Laisser une demande
ID: 36304
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Heil HaHimush

À propos du complexe

À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques du bien : • 5 pièces principales • 2 salles de bains • 275 m² construits • 400 m² de terrain • Unité de logement indépendante à l'étage avec entrée séparée (2,5 pièces supplémentaires) • Idéale pour un revenu supplémentaire – louée actuellement • Piscine privée • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Proche de la plage • Commerces, restaurants et cafés • Parcs et espaces verts • Écoles et services essentiels • Transports en commun facilement accessibles • Quartier calme, sûr et agréable

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage avec piscine à ashdod – youd zayin
Ashdod, Israël
depuis
$20,000
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$625,300
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,07M
Quartier résidentiel Magnifique maison
Jérusalem, Israël
depuis
$6,15M
Quartier résidentiel Sublime 5 pièces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$2,67M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,20M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,833
Nouveau sur le marché à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 162m², avec deux expositions. Il off…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Afficher tout Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$659,100
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$946,400
À Barnea, un 5 pièces rénové et transformé avec vue mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller