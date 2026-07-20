  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Bel immeuble neuf - florentine

Quartier résidentiel Bel immeuble neuf - florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
;
4
Laisser une demande
ID: 38384
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Benvenisti, 11

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Florentine. Immeuble neuf et de qualité. 6ème étage sur 7 avec ascenseur. 2 pièces. 51m² + 14m² de terrasse. Exposition : Est. Haut plafond. 1 parking normal. Super pour un investissement comme pour y habiter. Potentiel de location à 7 500sh/mois. Prix : 3 150 000sh.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel immeuble classé - rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces dans un immeuble neuf à dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,84M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces avec mamad et parking à côté de rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Mini-penthouse - vue mer - terrasse souccah
Netanya, Israël
depuis
$751,120
Vous regardez
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, bon emplacement, haut standing, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, bon emplacement, haut standing, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, bon emplacement, haut standing, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, bon emplacement, haut standing, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, bon emplacement, haut standing, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, rénové
Bat Yam, Israël
depuis
$1,71M
Reference: BY 197 Quartier: 1 ere ligne de mer Immeuble neuf 4 pièces Surface de 97m2 Terrasse de 12m2 Au 7ème étage Vendu avec une place de parking ainsi qu'une cave. Actuellement loué: 9200 nis/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,59M
NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéfici…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,59M
À vendre ! Penthouse en duplex unique dans un immeuble boutique récemment préservé Emplacement de choix, à proximité de la rue Shenkin, en plein cœur de Tel Aviv La nouvelle ligne de tramway se trouve à seulement 2 minutes à pied 140 m² habitables 80 m² de rooftop privé Situé dans un im…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller