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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
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ID: 38251
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

ideal pied a terre !!!!!!!60.5 m2 habitable +17.5 m2 de terrasse !!!!! park !!!!!!!!!!!! ascenseur situe quartier shenkin!!!!! vue degage !!!!!!!!!!!2.5 pieces a ne pas louper

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Tel-Aviv, Israël
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