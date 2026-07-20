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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec terrasse, proche mer, calme et spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,90M
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6
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ID: 38257
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

À propos du complexe

Sublime 3 pièces rénové avec beaucoup de charme, situé entre la rue Gordon et la mer. 90 m² avec balcon, 2 salles de bains. Idéal pied-à-terre à ne pas manquer !

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Tel-Aviv, Israël
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