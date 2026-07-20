Quartier résidentiel Magnifique duplex penthouse 5 pièces dans le vieux nord

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveauté en vente en exclusivité !
60, rue Yehoshua Ben Nun
Une rue calme au sein du très prisé quartier de Bâsel.
Un appartement duplex unique en son genre, avec terrasse sur le toit !
D'une surface habitable de 106 m² (sur deux niveaux)
Et 74,17 m² supplémentaires de spectaculaire terrasse sur le toit ☀️
5e et 6e étages
Au niveau inférieur : 3 chambres, une cuisine et un séjour (4 pièces au total), ainsi que 2 salles de bains et WC.
Au niveau supérieur : une chambre supplémentaire (pouvant être aménagée en suite parentale)
Accès direct à la terrasse sur le toit avec vue imprenable sur la mer
? Ascenseur
?️ Parking couvert
?️ Un havre de paix dans un immeuble confortable et bien entretenu
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour