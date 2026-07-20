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Quartier résidentiel Magnifique duplex penthouse 5 pièces dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,58M
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ID: 38438
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehoshua Bin Nun, 60

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité ! 60, rue Yehoshua Ben Nun Une rue calme au sein du très prisé quartier de Bâsel. Un appartement duplex unique en son genre, avec terrasse sur le toit ! D'une surface habitable de 106 m² (sur deux niveaux) Et 74,17 m² supplémentaires de spectaculaire terrasse sur le toit ☀️ 5e et 6e étages Au niveau inférieur : 3 chambres, une cuisine et un séjour (4 pièces au total), ainsi que 2 salles de bains et WC. Au niveau supérieur : une chambre supplémentaire (pouvant être aménagée en suite parentale) Accès direct à la terrasse sur le toit avec vue imprenable sur la mer ? Ascenseur ?️ Parking couvert ?️ Un havre de paix dans un immeuble confortable et bien entretenu

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Tel-Aviv, Israël
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