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Quartier résidentiel Magnifique villa de haut standing à louer, avec piscine privée et proche de la mer, entièrement meublée, youd zain, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$12,464
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ID: 38747
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 6925 Quartier : Youd Zain, à deux pas de la mer Magnifique villa à louer de 7 pièces dont mamad Surface de 395 m² habitable sur un terrain de 450 m² 3 étages Vue exceptionnelle sur la mer et piscine privée Entièrement meublée Climatisation Grande suite parentale 4 salles de bain Salle de cinéma privée, cuisine extérieure Parking privé Entrée immédiate

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Ashdod, Israël
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