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Quartier résidentiel Grand 5 pièces de standing rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
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ID: 37466
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

À propos du complexe

Dans un immeuble rénové avec ascenseur à 2 pas de Rothschild, rue calme et verdoyante. 140 m² / 4 chambres à coucher, 2 SDB / 2 toilettes + balcon terrasse sur rue. 4 orientations d'air, seul à l'étage.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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