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Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,37M
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ID: 37430
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 5

À propos du complexe

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC VUE MER – À DEUX PAS DE LA PLAGE GORDON Superficie : 94 m² construits + 10 m² de terrasse Étage : 1 sur 7 Pièces : 4 3 chambres 2 salles de bain Parking : 2 Découvrez le parfait équilibre entre confort, style et emplacement privilégié dans ce superbe appartement de 4 pièces au cœur de Tel Aviv. Situé dans la rue Gordon, ce bien offre un style de vie urbain idéal – à une minute à pied des cafés, restaurants, plages, hôtels, synagogues, salles de sport et supermarchés. Tout ce dont vous avez besoin au quotidien est à portée de main. Prix : 9 500 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

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Tel-Aviv, Israël
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