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Quartier résidentiel Beit vagan - kiriat yovel

Jérusalem, Israël
depuis
$1,69M
01/06/2026
$1,69M
31/05/2026
$1,69M
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5
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ID: 37202
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

À propos du complexe

Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Beit Vagan Zangvil 1, Beit Vagan limitrophe Kiriat Yovel. Très beau 5 pièces de 122 m² avec terrasse de 10 m² en partie souccah. Belles prestations intérieures, vue merveilleuse sur la forêt de Jérusalem. 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, 3 toilettes, cuisine entièrement réagencée. 2 places de parking et cave.

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Jérusalem, Israël
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