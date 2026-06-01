  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -

Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -

Jérusalem, Israël
depuis
$663,850
;
6
Laisser une demande
ID: 37527
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 44 Jerusalem Hostel

À propos du complexe

Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est parfait pour la vie en ville ou comme propriété d'investissement rentable. Caractéristiques principales : - Emplacement privilégié : Situé au cœur du centre-ville de Jérusalem, à proximité de tous les principaux commerces, du célèbre marché Mahane Yehuda et du tramway. - Charmant espace de vie : Un salon confortable avec une kitchenette ouverte mène à un petit balcon qui donne sur la paisible cour intérieure de l'immeuble. - Chambre spacieuse : La grande chambre s'ouvre également sur le balcon, offrant un refuge tranquille. - Salle de bain : Comprend une salle de bain complète pour plus de commodité. - Actuellement loué : L'appartement est actuellement loué, offrant un potentiel de revenu immédiat. - Potentiel de rénovation pour Airbnb : Avec quelques rénovations, cette propriété pourrait être idéale pour des locations à court terme, ce qui en fait une excellente opportunité pour l'hébergement Airbnb. - Disponibilité rapide : Disponible rapidement, permettant une flexibilité dans les plans d'emménagement ou de rénovation. Cet appartement bien situé offre à la fois du charme et un excellent potentiel pour ceux qui cherchent à investir dans le marché immobilier florissant de Jérusalem. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour planifier une visite !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Kfar saba - quartier calme et très demandé
Kfar Saba, Israël
depuis
$4,19M
Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,65M
Quartier résidentiel Superbe cottage !
Tel Mond, Israël
depuis
$4,69M
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,73M
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$663,850
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe appartement neuf
Quartier résidentiel Superbe appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$880,400
Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec souccah Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$5,52M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$564,450
À la marina, à 1 min de la plage, très belle affaire. Appartement 3 pièces de 60 m² avec terrasse de 12 m² avec une très belle vue mer. Parking souterrain
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller