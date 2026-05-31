  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue

Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue

Ascalon, Israël
depuis
$1,17M
;
5
Laisser une demande
ID: 37817
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaLilac

À propos du complexe

Très bel appartement avec très belle vue

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,38M
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$621,250
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,32M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
Vous regardez
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,17M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Netanya, Israël
depuis
$1,53M
Appartement à vendre à Netanya ! A Nof Hataylet, quartier Nat600, appartement 5 pièces de 130 m2, très spacieux, dans une tour luxueuse avec une vue éternelle sur la mer. Balcon de 22 m2. Comprend une cave et un parking privé et piscine !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Ascalon, Israël
depuis
$564,450
3 pièces, bon investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$5,61M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller