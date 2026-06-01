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Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
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ID: 37392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yosef Nedava, 39

À propos du complexe

À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite parentale, et trois autres chambres confortables. Situé à proximité immédiate des écoles, commerces, synagogues et de la communauté francophone, il offre une qualité de vie idéale pour une famille. ???? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jérusalem ???? Disponible sous 6 mois.

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Jérusalem, Israël
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