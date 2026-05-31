  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem

Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$3,02M
;
10
Laisser une demande
ID: 37638
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L'appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d'environ 10 m² chacun. L'appartement dispose de 2 salles de bains, 3 toilettes, une pièce sécurisée (mamad) et un parking privé. Pas de cave / pas de débarras. Emplacement exceptionnel en centre-ville, à proximité des commerces et du tramway, et à distance de marche de la Vieille Ville, de Mamilla et des principaux hôtels. Bien rare, idéal pour habitation ou investissement de qualité.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$592,850
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,38M
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,14M
Quartier résidentiel Beit vagan - kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,69M
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel
Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel
Jérusalem, Israël
depuis
$3,10M
Rehov Chochana, au cœur du quartier Kiryat Moché, dans un environnement résidentiel calme, proche des synagogues et établissements scolaires, connecté au centre-ville grâce au tram, grand 3P de 90 m² comprenant deux balcons fermés, deux WC, orientations sud et ouest. Possibilité de le transf…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$7,00M
Résidences d’Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l’une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Ofaqim, Israël
depuis
$504,100
Un grand projet avec un potentiel énorme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller