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Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
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Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
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ID: 38462
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eybeschuts, 1

À propos du complexe

À rénover, situé entre la Basel et Sokolov, 94 m². Dans petite rue résidentielle à ne pas louper ! 1er étage.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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