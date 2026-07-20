Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite

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Reference: TL 2256
Quartier: Sarona
La construction se déroule dans le centre de Tel-Aviv,
3 pièces
70 m2 ou 75 m2
terrasses ensoleillées entre 6 m2 et 15 m2
à partir de 4 250 000 NIS
4 pièces
95,2 m² + 12 m2 de terrasse ensoleillée
à partir de 5 300 000 NIS
5 pièces
120,5 m² + terrasse ensoleillée de 12 m2 et 14 m2
à partir de 7 750 000 NIS
Modalités de paiement:
20% à la signature du contrat
10% un an après la signature d'un contrat
20% deux ans après la signature d'un contrat
Solde de 50% 30 jours avant la date de remise de la clé dans le contrat.
Livraison fin 2026
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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