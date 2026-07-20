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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38617
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Reference: TL 2256 Quartier: Sarona La construction se déroule dans le centre de Tel-Aviv, 3 pièces 70 m2 ou 75 m2 terrasses ensoleillées entre 6 m2 et 15 m2 à partir de 4 250 000 NIS 4 pièces 95,2 m² + 12 m2 de terrasse ensoleillée à partir de 5 300 000 NIS 5 pièces 120,5 m² + terrasse ensoleillée de 12 m2 et 14 m2 à partir de 7 750 000 NIS Modalités de paiement: 20% à la signature du contrat 10% un an après la signature d'un contrat 20% deux ans après la signature d'un contrat Solde de 50% 30 jours avant la date de remise de la clé dans le contrat. Livraison fin 2026

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Tel-Aviv, Israël
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