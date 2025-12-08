Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Suisse
  3. Résidentiel
  4. Villa

Villas à vendre en Suisse

Genève
3
Tessin
3
Lugano
3
9 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Montreux, Suisse
Villa 6 chambres
Montreux, Suisse
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
A seulement 10 minutes du centre de Montreux, dans le prestigieux village de Caux, il y a un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 15 chambres dans Lugano, Suisse
Villa 15 chambres
Lugano, Suisse
Nombre de pièces 15
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 3
Luxurious 15-room villa with stunning views of the lake and mountains in an elite prestigiou…
$54,41M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 5 chambres dans Collonge Bellerive, Suisse
Villa 5 chambres
Collonge Bellerive, Suisse
Chambres 5
Surface 380 m²
Modern villa with lake view. This attractive villa with modern architecture, light and airy …
$8,91M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 5 chambres dans Collonge Bellerive, Suisse
Villa 5 chambres
Collonge Bellerive, Suisse
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 550 m²
Nombre d'étages 2
This magnificent home is located in an exclusive area in the heart of Vandevre, just a few m…
$7,75M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Lugano, Suisse
Villa 8 chambres
Lugano, Suisse
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 887 m²
This exclusive villa is located in a residential, quiet and sunny area. The hill offers a be…
$9,90M
Laisser une demande
Villa dans Randogne, Suisse
Villa
Randogne, Suisse
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 4
Chalet dans la station de ski suisse de Crans-Montana. Une propriété idéale à la fois pou…
$33,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 8 chambres dans Cologny, Suisse
Villa 8 chambres
Cologny, Suisse
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Prestigious home with breathtaking views, in excellent condition. This stunning, architect-…
$19,79M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Territet, Suisse
Villa 3 chambres
Territet, Suisse
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
Laisser une demande
Villa dans Lugano, Suisse
Villa
Lugano, Suisse
Surface 700 m²
Cinq minutes du centre-ville Lugano est cette rare propriété de luxe. L'établissement tout i…
$4,78M
Laisser une demande
VernaVerna

Caractéristiques des propriétés en Suisse

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller