Maisons à vendre en Suisse

Montreux
6
Vaud
10
Genève
4
Tessin
3
20 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Andermatt, Suisse
UP UP
Maison 1 chambre
Andermatt, Suisse
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
Commission gratuitePOST Hotel & Residences par ELIE SAAB – AndermattUn patrimoine historique…
$3,51M
Villa 15 chambres dans Lugano, Suisse
Villa 15 chambres
Lugano, Suisse
Nombre de pièces 15
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 3
Luxurious 15-room villa with stunning views of the lake and mountains in an elite prestigiou…
$54,41M
Villa 6 chambres dans Chernex, Suisse
Villa 6 chambres
Chernex, Suisse
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
A seulement 10 minutes du centre de Montreux, dans le prestigieux village de Caux, il y a un…
Prix ​​sur demande
Château 35 chambres dans Genève, Suisse
Château 35 chambres
Genève, Suisse
Nombre de pièces 35
Surface 1 500 m²
Château exceptionnel sur le lac Léman, GenèveDans le village pittoresque de la Cote, à proxi…
Prix ​​sur demande
Chalet 25 chambres dans Crans, Suisse
Chalet 25 chambres
Crans, Suisse
Nombre de pièces 25
Chalet S – Le sommet absolu du luxe alpin ✨2 500 m2 • Jusqu'à 24 invités • L'élégance orient…
Prix ​​sur demande
Manoir 6 chambres dans Genève, Suisse
Manoir 6 chambres
Genève, Suisse
Nombre de pièces 20
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
Domaine historique unique à GenèveMagnifique résidence sur un territoire privé de 6 hectares…
Prix ​​sur demande
Villa dans Lugano, Suisse
Villa
Lugano, Suisse
Surface 700 m²
Cinq minutes du centre-ville Lugano est cette rare propriété de luxe. L'établissement tout i…
$4,78M
Maison 5 chambres dans Territet, Suisse
Maison 5 chambres
Territet, Suisse
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 240 m²
Nice house in a prestigious area. This charming house is located just a few minutes from the…
$5,52M
Maison 4 chambres dans Territet, Suisse
Maison 4 chambres
Territet, Suisse
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Exclusive stunning duplex with breathtaking lake views. This stunning duplex, located in th…
$5,57M
Maison 8 chambres dans Nyon, Suisse
Maison 8 chambres
Nyon, Suisse
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 2
This luxury home is located on a large plot of 16,402 m² in the picturesque Trelexa area, ju…
$9,03M
Maison 10 chambres dans District de Lausanne, Suisse
Maison 10 chambres
District de Lausanne, Suisse
Chambres 10
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
This mansion is ideally located between the city center and the shores of Lake Geneva, in th…
$19,11M
Villa 3 chambres dans Territet, Suisse
Villa 3 chambres
Territet, Suisse
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
Villa 5 chambres dans Collonge Bellerive, Suisse
Villa 5 chambres
Collonge Bellerive, Suisse
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 550 m²
Nombre d'étages 2
This magnificent home is located in an exclusive area in the heart of Vandevre, just a few m…
$7,75M
Maison 7 chambres dans District de Lausanne, Suisse
Maison 7 chambres
District de Lausanne, Suisse
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 650 m²
Nombre d'étages 3
« L'humble charme de la bourgeoisie » est l'expression qui décrit le mieux ce magnifique man…
$1,49M
Villa dans Randogne, Suisse
Villa
Randogne, Suisse
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 4
Chalet dans la station de ski suisse de Crans-Montana. Une propriété idéale à la fois pou…
$33,46M
Manoir 6 chambres dans District de Lausanne, Suisse
Manoir 6 chambres
District de Lausanne, Suisse
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Nombre d'étages 3
Ce luxueux manoir spacieux a un excellent emplacement et une vue magnifique sur le lac et le…
$5,73M
Manoir 6 chambres dans Territet, Suisse
Manoir 6 chambres
Territet, Suisse
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 4
The perfect combination of sophistication and elegance! This beautiful home is located in th…
$4,78M
Manoir 2 chambres dans Territet, Suisse
Manoir 2 chambres
Territet, Suisse
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 2
Great location with great lake views. Situated in the charming village of Brent nad Montreux…
$4,77M
Maison 4 chambres dans Carouge, Suisse
Maison 4 chambres
Carouge, Suisse
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Nombre d'étages 3
Situated in the heart of Laconex village, this magnificent spacious and graceful 18th centur…
$1,28M
Maison 4 chambres dans Lugano, Suisse
Maison 4 chambres
Lugano, Suisse
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
House with panoramic views, in a quiet residential area and just 6 km from Lugano. This cozy…
$1,78M
