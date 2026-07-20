Quartier résidentiel Penthouse avec piscine - prime location

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Penthouse avec piscine de plain-pied au centre-ville et à quelques pas de la mer !
Prime Location au cœur de Tel Aviv !
Proche du marché de Bezalel et du Shouk Hacarmel, d'Allenby, de King George, de Bograshov et de la mer !
Bientôt disponible – le tramway d'Allenby sur la Purple Line !
• Un penthouse rare
• Seul à l'étage | 4 expositions | Vue dégagée de tous les côtés !
• Piscine privée sur la terrasse + préparation pour une cuisine extérieure !
• Espace intérieur luxueux avec une planification intelligente et flexible !
• 70m² + 80m² de terrasse
• 3 pièces | 2 salles de bain
• 6ème étage avec ascenseur
Il n'y a aucune autre propriété comme celle-ci dans la ville !
Prix imbattable sur le marché : seulement 7,500,000sh !
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour