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Quartier résidentiel Penthouse avec piscine - prime location

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
;
7
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ID: 38380
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 16

À propos du complexe

Penthouse avec piscine de plain-pied au centre-ville et à quelques pas de la mer ! Prime Location au cœur de Tel Aviv ! Proche du marché de Bezalel et du Shouk Hacarmel, d'Allenby, de King George, de Bograshov et de la mer ! Bientôt disponible – le tramway d'Allenby sur la Purple Line ! • Un penthouse rare • Seul à l'étage | 4 expositions | Vue dégagée de tous les côtés ! • Piscine privée sur la terrasse + préparation pour une cuisine extérieure ! • Espace intérieur luxueux avec une planification intelligente et flexible ! • 70m² + 80m² de terrasse • 3 pièces | 2 salles de bain • 6ème étage avec ascenseur Il n'y a aucune autre propriété comme celle-ci dans la ville ! Prix imbattable sur le marché : seulement 7,500,000sh !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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