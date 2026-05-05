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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
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ID: 36472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces + balcon Seul à l'étage 2 master bedrooms + grand living Toilettes séparées Rue calme et plein est Tel Aviv Parking à louer en face

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Tel-Aviv, Israël
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