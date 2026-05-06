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Vue sur la mer Maisons à vendre en Slovénie

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Piran Pirano
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3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Izola, Slovénie
Maison 4 chambres
Izola, Slovénie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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Maison 4 chambres dans Koper, Slovénie
Maison 4 chambres
Koper, Slovénie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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Villa dans Malija, Slovénie
Villa
Malija, Slovénie
Surface 1 368 m²
C'est une propriété importante qui a besoin de finition. Plusieurs bâtiments, piscine, terra…
$4,50M
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AdriastarAdriastar
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avec Garage
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avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
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