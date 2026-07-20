  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement

Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement

Ashdod, Israël
depuis
$436,240
;
7
Laisser une demande
ID: 38556
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1012 Quartier : Hakyria/Maar Grand bureau à vendre dans la K-Tower Surface de 112 m² Divisé en 4 pièces 3e étage avec ascenseurs Climatisation Poste de secrétariat Cuisine Bureau spacieux, lumineux et agréable, avec vue partielle sur la mer Bien agencé et ayant bénéficié d'investissements importants Actuellement loué 5 500 NIS/mois avec option d'acheter le bien avec le locataire actuel Parking

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, magnifique, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel Opportunité exceptionnelle
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec ascenseur, parking, cave et balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Super affaire - rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
Vous regardez
Quartier résidentiel Idéal investissement – bureau à vendre au cœur d'ashdod, excellent emplacement
Ashdod, Israël
depuis
$436,240
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Immeuble moderne de standing avec ascenseur et parking privatif. 3 pièces avec grand living, stores électriques aux fenêtres. Très lumineux, balcon avec vue dégagée. Belle hauteur sous plafond. Loué actuellement en Airbnb
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Herzliya, Israël
depuis
$1,96M
Magnifique duplex situé entre Dizengoff et la mer. 93 m² habitables + balcon + terrasse au 5/6ème étage. 4 pièces, 2 salles de bains, lumineux, immeuble récent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$984,000
Nouveau projet sur Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du matnas et de tous commerce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller