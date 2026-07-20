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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, grand, neuf, projet de qualité, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,48M
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ID: 38702
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2491 Quartier: Dizengof Penthouse dans projet neuf Grand 3 pièces Surface de 101 m2 Terrasse de 50 m2 6e étage avec ascenseur Place de parking privé Immeuble en construction Livraison: début 2027

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Tel-Aviv, Israël
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