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Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav

Netivot, Israël
depuis
$782,000
06/05/2026
$782,000
05/05/2026
$777,400
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ID: 35717
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Penthouse d'exception à Netivot Maarav – 4 pièces + terrasse Offrez-vous le luxe d'un espace unique au cœur d'un quartier recherché de Netivot Maarav. Ce penthouse de 120 m² habitables a été transformé de 5 à 4 pièces spacieuses pour optimiser confort et fonctionnalité. Situé au 4ème étage d'un immeuble de 4 étages construit en 2015, il bénéficie d'une terrasse privative de 68 m², idéale pour profiter du soleil et organiser des moments conviviaux en famille ou entre amis. Vous apprécierez la proximité immédiate de toutes les commodités : commerces, écoles, transports et services, offrant un cadre de vie pratique et agréable. Prix : 2 300 000 ₪ – livraison immédiate. Une opportunité rare pour acquérir un penthouse alliant espace, confort et emplacement privilégié.

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Netivot, Israël
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