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Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové à 5 min de la mer - plage gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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ID: 38769
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKerem, 7

À propos du complexe

Sublime appartement 3 pièces rénové à 5 minutes de la mer, plage Gordon. Immeuble récent avec parking et ascenseur. Idéal pied-à-terre.

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Tel-Aviv, Israël
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