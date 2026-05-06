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Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces à vendre près de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,70M
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ID: 35551
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 107

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, Près de la place Rabin et du boulevard Chen 44, rue Ibn Gabirol Dans un immeuble sécurisé avec digicode et système d'alerte Au 3ème étage, calme et agréable Spacieux appartement rénové de 2 pièces + une terrasse ensoleillée 68 m² + environ 5 m² de terrasse Une chambre spacieuse, un dressing, des placards privatifs et de nombreux rangements. Appartement superbement rénové avec parquet en chêne WC invités en plus de la salle de bain Actuellement loué

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Tel-Aviv, Israël
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