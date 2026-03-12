Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Lituanie

Vilnius
89
Kaunas
73
Klaipeda
10
Šiauliai
4
Propriété commerciale 66 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 66 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 66 m²
Sol 1
NIVEAUX DE LUMIÈRE ET COORDINATION FONCTIONNELLE AU SENAMIOR ! _ _ _ _ _ _ GÉNÉRALE : - Adre…
$1,744
par mois
Propriété commerciale 67 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 67 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 67 m²
Sol 2
$813
par mois
Propriété commerciale 64 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 64 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 64 m²
Sol 1
$699
par mois
Propriété commerciale 150 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 150 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 150 m²
Sol 2
CONSEILS TECHNIQUES G. CONSEILS ADMINISTRATIFS SUR LA VALEUR DE VOTRE MAISON LIEU DE TRAVAI…
$1,220
par mois
Propriété commerciale 17 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 17 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 17 m²
Sol 1
OCCUPATIONS EXCLUSIVES ! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" À BLANCTI! Vous cherchez…
$581
par mois
Propriété commerciale 370 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 370 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 370 m²
Sol 1
RENDRE 370 KV. M. PATCHES EN PANEMUNE, TRANSACTIONS G. Chambre à louer 370 m2 à Panemunė, r…
$872
par mois
Propriété commerciale 193 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 193 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 193 m²
Sol 1
BETTRE STRATÉGIQUE DE LA DISTRIBUTION DES ÉCHANGES / PREMES DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS …
$1,743
par mois
Propriété commerciale 46 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 46 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 46 m²
Sol 1
Local commercial / bureau à louer à Vytenio g., projet "Skver namai", Vilnius Nouveaux lo…
$1,337
par mois
Propriété commerciale 91 m² dans Birstonas, Lituanie
Propriété commerciale 91 m²
Birstonas, Lituanie
Surface 91 m²
Sol 1
$2,270
par mois
Propriété commerciale 500 m² dans Pasvalys, Lituanie
Propriété commerciale 500 m²
Pasvalys, Lituanie
Surface 500 m²
Sol 1
$1,159
par mois
Propriété commerciale 1 634 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 1 634 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 1 634 m²
Sol 1
$15,152
par mois
Propriété commerciale 404 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 404 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 404 m²
Sol 1
$3,513
par mois
Propriété commerciale 1 118 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 1 118 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 1 118 m²
Sol 1
$9,087
par mois
Propriété commerciale 51 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 51 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 51 m²
Sol 4
$297
par mois
Propriété commerciale 139 m² dans Didzioji Riese, Lituanie
Propriété commerciale 139 m²
Didzioji Riese, Lituanie
Surface 139 m²
Sol 1
$1,855
par mois
Propriété commerciale 70 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 70 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 70 m²
Sol 2
LA COORDINATION COMMERCIALE INFÉRIEURE DANS LA DEUXIÈME CROISSANCE, SAVANORS PR.! DEUXIÈME D…
$569
par mois
Propriété commerciale 699 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 699 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 699 m²
Sol 1
$8,104
par mois
Propriété commerciale 33 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 33 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 33 m²
Sol 2
$381
par mois
Propriété commerciale 25 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 25 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 25 m²
Sol 1
$725
par mois
Propriété commerciale 28 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 28 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 28 m²
Sol 1
$580
par mois
Propriété commerciale 150 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 150 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 150 m²
Sol 3
$580
par mois
Propriété commerciale 130 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 130 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 130 m²
Sol 2
$754
par mois
Propriété commerciale 12 m² dans Alytus, Lituanie
Propriété commerciale 12 m²
Alytus, Lituanie
Surface 12 m²
Sol 2
$174
par mois
Propriété commerciale 640 m² dans Šiauliai, Lituanie
Propriété commerciale 640 m²
Šiauliai, Lituanie
Surface 640 m²
Sol 1
$1,136
par mois
Propriété commerciale 600 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 600 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 600 m²
Sol 1
$2,782
par mois
Propriété commerciale 309 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 309 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 309 m²
Sol 1
$4,297
par mois
Propriété commerciale 31 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 31 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 31 m²
$580
par mois
Propriété commerciale 520 m² dans Panevėžys, Lituanie
Propriété commerciale 520 m²
Panevėžys, Lituanie
Surface 520 m²
Sol 2
$1,507
par mois
Propriété commerciale 1 804 m² dans Alytus, Lituanie
Propriété commerciale 1 804 m²
Alytus, Lituanie
Surface 1 804 m²
Sol 1
$5,228
par mois
Propriété commerciale 269 m² dans Alytus, Lituanie
Propriété commerciale 269 m²
Alytus, Lituanie
Surface 269 m²
Sol 1
$2,808
par mois
