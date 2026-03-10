  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netivot
  4. Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation

Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation

Netivot, Israël
depuis
$395,010
10
ID: 34767
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction snas indexation

Netivot, Israël
