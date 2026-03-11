  1. Realting.com
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
;
12
ID: 34069
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 89

À propos du complexe

Ce penthouse représente le summum du luxe à Tel Aviv, offrant un mélange harmonieux de design sophistiqué et d'emplacement privilégié. Niché dans une rue calme près de Kikar HaMedina, cette résidence offre un accès facile à des cafés animés, des jardins d'enfants et écoles de premier rang, des parcs verdoyants, des boutiques élégantes et l'emblématique parc HaYarkon. Sa proximité avec les transports en commun et les autoroutes Ayalon garantit une connectivité sans faille. S'étendant sur environ 166 m2 d'espace de vie avec 57 m2 supplémentaires de balcons, le penthouse présente une disposition spacieuse. Le toit-terrasse, d'une superficie d'environ 72 m2, est une oasis privée comprenant une piscine, une cuisine extérieure entièrement équipée avec barbecue, réfrigérateur et machine à glaçons. À l'intérieur, le penthouse propose un salon élégant, un espace familial chaleureux et 3,5 chambres (dont une suite parentale luxueuse et une chambre blindée intérieure (Mamad)). Une buanderie a été astucieusement transformée en bureau. Trois salles de bain complètes ajoutent au confort de cette propriété exceptionnelle. Caractéristiques principales : - Accès direct par ascenseur avec système d'entrée codé - Cuisine de luxe équipée d'appareils de marques internationales renommées - Placards intégrés dans toutes les chambres - Projecteur rétractable dans le salon - Mécanisme TV fixé au plafond dans la suite parentale - Sols en marbre naturel - Utilisation de matériaux naturels dans le design de la propriété - Toilettes séparées à l'étage du toit-terrasse - Cave à vin avec contrôle de température pour jusqu'à 750 bouteilles - Système d'aspiration centralisé - Système domotique intelligent - Chauffage au sol - Systèmes de pompes à eau - Système audio - Stationnement : une place devant le bâtiment avec couverture électrique

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Autres complexes
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Dans un immeuble neuf, très bel appartement d’une surface de 85m2 Constitué de 3 pièces, 2 chambres à coucher dont une mamad (chambre de sécurité) Grande salle de bains 5 eme étage Ascenseur Vue magnifique sur la rue Basel Très calme et très lumineux Orientation sud À NA PAS MANQUER
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue sur le lac
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE IMMEDIATE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,34M
BZH Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité. Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park. Caractéristiques : - Maison ultra design, confortable sur 3 étag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
