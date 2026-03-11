Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Ce penthouse représente le summum du luxe à Tel Aviv, offrant un mélange harmonieux de design sophistiqué et d'emplacement privilégié. Niché dans une rue calme près de Kikar HaMedina, cette résidence offre un accès facile à des cafés animés, des jardins d'enfants et écoles de premier rang, des parcs verdoyants, des boutiques élégantes et l'emblématique parc HaYarkon. Sa proximité avec les transports en commun et les autoroutes Ayalon garantit une connectivité sans faille.
S'étendant sur environ 166 m2 d'espace de vie avec 57 m2 supplémentaires de balcons, le penthouse présente une disposition spacieuse. Le toit-terrasse, d'une superficie d'environ 72 m2, est une oasis privée comprenant une piscine, une cuisine extérieure entièrement équipée avec barbecue, réfrigérateur et machine à glaçons.
À l'intérieur, le penthouse propose un salon élégant, un espace familial chaleureux et 3,5 chambres (dont une suite parentale luxueuse et une chambre blindée intérieure (Mamad)). Une buanderie a été astucieusement transformée en bureau. Trois salles de bain complètes ajoutent au confort de cette propriété exceptionnelle.
Caractéristiques principales :
- Accès direct par ascenseur avec système d'entrée codé
- Cuisine de luxe équipée d'appareils de marques internationales renommées
- Placards intégrés dans toutes les chambres
- Projecteur rétractable dans le salon
- Mécanisme TV fixé au plafond dans la suite parentale
- Sols en marbre naturel
- Utilisation de matériaux naturels dans le design de la propriété
- Toilettes séparées à l'étage du toit-terrasse
- Cave à vin avec contrôle de température pour jusqu'à 750 bouteilles
- Système d'aspiration centralisé
- Système domotique intelligent
- Chauffage au sol
- Systèmes de pompes à eau
- Système audio
- Stationnement : une place devant le bâtiment avec couverture électrique
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
