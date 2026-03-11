  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
$940,500
ID: 34384
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mapu, 8

À propos du complexe

Au 8, rue Mapu À vendre en exclusivité Magnifique appartement 2 pièces entièrement rénové ! Dans un immeuble classé, appartement de 47 m² au rez-de-chaussée, à 2 minutes de la mer. Idéal pour investissement ou résidence principale.

Tel-Aviv, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
